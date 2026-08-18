(ANSA) - VENEZIA, 18 AGO - "Quello che è accaduto a Camponogara è un fallimento. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo con chiarezza. Tania Terrin aveva denunciato l'ex compagno, aveva già subito violenza e nei confronti dell'uomo era stato emesso un ammonimento del Questore. E oggi Tania non c'è più". Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, sul femminicidio della 39enne Tania Terrin. "Di fronte a una tragedia come questa - prosegue Zaia - non possiamo limitarci al cordoglio: dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato e intervenire con ancora maggiore determinazione". (ANSA).