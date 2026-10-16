(ANSA) - ROMA, 16 OTT - La portavoce della Casa Bianca Katie Zacharia ha minimizzato le polemiche in merito al fatto di essersi definita avvocato senza avere l'abilitazione, dichiarando in un'intervista al media conservatore Real America's Voice di essersi iscritta all'esame per la professione, ma di essere stata poi "distratta e sopraffatta" dai preparativi per il trasferimento in Cina con il marito. "Ci siamo semplicemente detti: 'Prendiamoci questo tempo, farò l'esame e vedremo cosa succede'. I risultati erano in qualche modo irrilevanti perché sapevo che in Cina non mi sarebbe servita l'abilitazione, e siamo partiti poco dopo", ha detto. A Pechino, Zacharia ha lavorato come avvocato presso un importante studio legale cinese. Ha spiegato di non aver ripetuto l'esame di abilitazione al ritorno negli Stati Uniti a causa della nascita del suo primo figlio. Intanto, la Cnn ha approfondito la vicenda sottolineando che Zacharia ha condiviso almeno 15 post sui social media negli ultimi due anni, identificandosi come "avvocato", nonostante non avesse superato l'esame di abilitazione alla professione forense in California e avesse ammesso pubblicamente di essere stata sconsigliata di usare tale termine. I post, pubblicati sugli account X e Truth Social di Zacharia tra aprile 2025 e settembre 2026, includevano titoli di Fox News e servizi di One America News che la identificavano come avvocato, una qualifica che lei stessa ha ripetutamente ribadito ai suoi follower. Almeno uno di quei post è stato successivamente cancellato, ma i post esaminati dalla Cnn mostrano che Zacharia aveva amplificato il titolo su entrambe le piattaforme. Inoltre, secondo un'analisi delle trascrizioni delle interviste, si è ripetutamente definita avvocato nelle sue apparizioni televisive e nei podcast. (ANSA).