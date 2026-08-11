(ANSA) - DUBAI, 11 AGO - Sale a sei morti, stando alla guardia costiera dello Yemen, il bilancio degli attacchi, attribuiti ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, contro una nave mercantile nei pressi dello stretto di Bab el-Mandeb, al largo della costa meridionale del Paese. Tali attacchi si aggiungono a una serie di incursioni letali contro il traffico marittimo all'ingresso del Mar Rosso, iniziate dopo che, il mese scorso, gli Houthi hanno annunciato un blocco navale ai danni dell'Arabia Saudita. La guardia costiera, che fa capo al governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, ha reso noto che tra le vittime figurano quattro membri dell'equipaggio della nave mercantile - identificata come "Tihamah" - e due appartenenti alle forze intervenute per un'operazione di soccorso ed evacuazione dell'imbarcazione. La prima salva di colpi diretta contro la nave "ha provocato un incendio a bordo e ingenti danni, oltre a causare morti e feriti tra l'equipaggio, tra cui tre cittadini pachistani e uno indonesiano rimasti uccisi", ha dichiarato la guardia costiera in un comunicato. Un secondo attacco ha colpito l'imbarcazione mentre i soccorritori stavano effettuando l'operazione di evacuazione. (ANSA).