(ANSA) - DUBAI, 11 AGO - Il governo filo-saudita che controlla parte dello Yemen ha accusato gli sciiti Houthi filo-iraniani, al potere nel resto del Paese, di essere responsabili dell'attacco compiuto nelle scorse ore nel Mar Rosso contro una nave mercantile battente bandiera liberiana. Lo afferma il governo dello Yemen, indicando un bilancio di 4 marittimi uccisi (3 pachistani e uno indonesiano), contro i due di cui in precedenza aveva dato notizia la società di sicurezza marittima britannica Vanguard. (ANSA).