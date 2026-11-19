(ANSA) - PECHINO, 19 NOV - Il presidente cinese Xi Jinping ha avvertito Donald Trump sulla questione di Taiwan, chiedendo agli Usa di "fare la cosa giusta" per evitare gravi battute d'arresto nelle relazioni bilaterali. "Sulla questione di Taiwan, la parte statunitense deve persistere nel fare la cosa giusta ed evitare gravi battute d'arresto nelle relazioni tra Cina e Usa", ha dichiarato Xi durante i colloqui bilaterali, secondo quanto riferito da una nota cinese riportata dal South China Morning Post. (ANSA).