(ANSA) - VENEZIA, 04 AGO - A tre giorni dalla manifestazione convocata per il pomeriggio del 7 agosto, sale la protesta contro la costruzione di 77 villette a Ca' Roman, estremità sud dell'isola di Pellestrina nella Laguna di Venezia. A scendere in campo è anche il Wwf veneziano, che in una lettera al sindaco Simone Venturini esprime "forte preoccupazione" per il progetto sull'area che ospita una riserva Lipu. "L'impatto sui delicati equilibri dell'oasi sarebbe irreversibile, e comprometterebbe anche la fruibilità del luogo da parte dei frequentatori locali abituali, che vedrebbero stravolto questo habitat naturale a cui sono molto legati", scrive l'associazione ambientalista. Il progetto, che insiste su un'area privata che in passato ha ospitato una colonia di suore, risale al 2012 ed è stato modificato in seguito alle bocciature di Tar e Consiglio di Stato. Il 23 luglio, la Municipalità del Lido e Pellestrina ha dato parere favorevole scatenando le proteste, ma manca ancora la decisione definitiva della giunta comunale: "Pensiamo che la politica abbia ancora il potere di fermare questo scempio - l'auspicio del Wwf -. Le decisioni urbanistiche possono e devono essere riviste nell'interesse collettivo, dove la natura specie in tempi di crisi climatica ha diritto ad essere messa al primo posto". Contro il progetto delle villette è stata avviata anche una raccolta firme su Change.org, che finora ha raccolto oltre 40mila adesioni. E per il 7 agosto, a Pellestrina, è stata convocata una manifestazione che avrà il via alle 18:00. (ANSA).