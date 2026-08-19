(ANSA) - WASHINGTON, 18 AGO - Il presidente americano Donald Trump sta sollecitando i suoi collaboratori a organizzare un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un, già per questo autunno. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo quanto riferito da funzionari Usa: l'obiettivo è rilanciare l'ambiziosa iniziativa diplomatica del suo primo mandato per convincere Kim ad abbandonare il programma di armi nucleari del suo Paese. Trump ha discusso in privato la possibilità di colloqui di persona con il leader nordcoreano durante il suo prossimo viaggio in Asia: l'incontro potrebbe avvenire a novembre, in occasione del vertice Apec di Shenzhen, in Cina. (ANSA).