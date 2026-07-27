(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Nvidia è in trattative con OpenAI per garantire un finanziamento da 250 miliardi di dollari dedicato alla realizzazione di un mega data center, il più grande progetto del suo genere mai annunciato finora. Il piano, riporta il Wall Street Journal, sarebbe tra i maggiori hub di calcolo per l'IA coinvolgendo risorse energetiche controllate dal governo americano, parte di una delle operazioni finanziarie più ambiziose nel boom Usa dell'IA. L'azienda creatrice di ChatGPT prenderebbe in leasing l'impianto da 10 gigawatt che la sussidiaria energetica di SoftBank sta sviluppando nel sud dell'Ohio, secondo persone informate sui fatti. (ANSA).