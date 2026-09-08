(ANSA) - WASHINGTON, 08 SET - L'Iran ha lanciato un attacco contro navi della Marina Usa, un episodio che le forze armate americane non hanno ancora confermato, dopo aver sparato, nel fine settimana, missili balistici contro una portaerei e un cacciatorpediniere lanciamissili statunitensi. Nessuna nave americana è stata colpita durante gli attacchi, ha riferito il Wall Street Journal citando funzionari Usa, ma gli attacchi destano preoccupazione per le crescenti capacità missilistiche dell'Iran, suggerendo che Teheran stia impiegando armi più sofisticate e possa avvalersi dell'assistenza di Cina o Russia. (ANSA).