(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Scienziati, filosofi, teologi, decisori politici, artisti e rappresentanti della società civile insieme ai giovani, per un confronto su intelligenza artificiale, responsabilità umana e pace. Torna a Roma, dove tutto è cominciato nel 1999, la 20esima edizione del World Summit of Nobel Peace Laureates, "AI Journey for Peace - Algorethics, Agency, Futures". L'evento, a ingresso gratuito, si terrà dal 2 al 4 dicembre all'Auditorium della Conciliazione e vedrà riuniti oltre venti premi Nobel per la Pace e per la scienza e altrettante personalità di primo piano tra pionieri dell'Ia. José Ramos-Horta, Óscar Arias, Shirin Ebadi, Kailash Satyarthi, Giorgio Parisi, Tim Berners-Lee, Stuart Russell e Kate Crawford sono alcuni degli ospiti annunciati. Il programma alternerà sessioni plenarie, sette Thematic Tracks di approfondimento, e le Sparkling Discussions. Nel dettaglio, il 2 dicembre si aprirà con la cerimonia inaugurale con i Premi Nobel e gli altri protagonisti dell'evento e comprenderà la consegna del Peace Summit Award. Il 3 si discuterà di governance globale e sicurezza, lavoro e giustizia economica, partecipazione democratica ed equità tra le generazioni. Il 4, nella giornata di chiusura, il dialogo affronterà il discernimento umano, la fiducia e l'informazione come bene comune, la cura e l'Ia nella sanità, l'educazione e lo sviluppo umano integrale. Alla cerimonia conclusiva sarà presentata la Dichiarazione finale dei premi Nobel e quella dei giovani. Oltre ai lavori all'Auditorium della Conciliazione, all'Università Luiss si svolgerà il programma di Peace Empowerment dedicato ai giovani a partire dal primo dicembre. L'evento vede anche la collaborazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito. "L'intelligenza artificiale - sottolinea la presidente del World Summit of Nobel Peace Laureates, Ekaterina Zagladina - apre possibilità straordinarie, ma non sarà la tecnologia, da sola, a decidere quale futuro costruiremo. È una responsabilità che appartiene a tutti noi. Con questo Summit vogliamo andare oltre la riflessione e contribuire a trasformare idee e conoscenze in proposte capaci di orientare il progresso verso la pace e lo sviluppo umano". (ANSA).