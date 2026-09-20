(ANSA) - BERLINO, 20 SET - La leader dell'AfD, Alice Weidel, esorta il cancelliere federale Friedrich Merz a" trarre le conseguenze" dai risultati deludenti ottenuti dalla Cdu alle elezioni regionali. Weidel ha dichiarato alla ZDF che la Cdu ha ottenuto risultati così deludenti nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, a Berlino e a livello federale anche perché, "in quanto ora siamo noi il partito più grande in Germania". «E questo significa chiaramente, a livello federale, che Friedrich Merz deve trarne le conseguenze. Deve farlo per il suo partito e anche per la Germania". L'obiettivo dell'AfD sarebbe quello di avviare, a lungo termine, trattative con la Cdu. (ANSA).