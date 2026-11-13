(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Oggi ancora precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli-Venezia Giulia orientale, Emilia-Romagna, Toscana centro-settentrionale, Marche, Umbria e Lazio orientale e meridionale e sui settori occidentali di Abruzzo, Molise, Sardegna, Campania e Basilicata tirrenica. Poi un breve miglioramento sabato ma già domenica il tempo peggiorerà al Centro-Sud. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "I venti di Libeccio - sottolinea - soffieranno forti al Centro e sul Sud peninsulare, con raffiche di burrasca tra 60 e 80 km/h e punte fino a 85-90 km/h lungo le coste e sui crinali appenninici. Tutti i bacini risulteranno molto mossi con mareggiate sulle coste esposte". Sabato sarà una giornata, in generale, più soleggiata soprattutto al Nord. Domenica prevarranno ancora ampie schiarite al Nord con minime mattutine intorno ai 2-4°C mentre una nuova perturbazione determinerà un peggioramento a partire dalla Sardegna verso Toscana centro-meridionale, Lazio, Umbria, Campania, rilievi appenninici. Nel dettaglio: - Venerdì 13. Nord: piogge su Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, miglioramento dal pomeriggio altrove; neve oltre i 1900-2100 metri. Centro: precipitazioni diffuse su tutte le regioni e forti venti di Libeccio. Sud ed Isole: rovesci sparsi su Sardegna, Campania e Basilicata tirrenica, ampie schiarite sulla Sicilia con picchi di 27-28°C. - Sabato 14. Nord: soleggiato; freddo all'alba con locali gelate in pianura. Centro: schiarite sulla Toscana, residue piogge tra Marche, Umbria e basso Lazio. Sud ed Isole: deboli piovaschi residui su Campania e Calabria tirrenica, ampie schiarite altrove; temperature in calo. - Domenica 15. Nord: tempo stabile e soleggiato, ancora freddo al primo mattino con isolate gelate in pianura. Centro: nuovo peggioramento con piogge diffuse su Toscana centro-meridionale, Lazio e Umbria. Sud ed Isole: piogge dalla Sardegna verso Campania, Appennino meridionale e Calabria settentrionale; venti moderati meridionali. Tendenza: lunedì 16 novembre nuova perturbazione al Nord e sulle regioni tirreniche; temporaneo miglioramento tra mercoledì 18 e giovedì 19 novembre con clima nelle medie autunnali. (ANSA).