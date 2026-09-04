(ANSA) - ROMA, 04 SET - Un weekend di sole e caldo con temperature tra i 34 e i 37°C. Ma da metà della prossima settimana, complice l'ingresso di correnti nord atlantiche, si registrerà un repentino calo termico. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. "Fino a martedì compreso - sottolinea - la bolla rovente in espansione da Marocco, Algeria e Tunisia continuerà a soffocare l'Italia e parte dell'Europa meridionale. Si prevedono picchi estremi e pesanti per il mese di settembre: 36°C a Milano, 37°C a Roma e punte fino a 38°C nel Foggiano". Da mercoledì 9 la situazione cambia radicalmente: le temperature massime crolleranno, assestandosi su più miti 27-29°C da Nord a Sud, con un'alternanza di sole, piogge e venti freschi. Nel dettaglio: - Venerdì 4. Al Nord: sole, caldo in aumento. Al Centro: soleggiato e più caldo. Al Sud: sole e più caldo, rare piogge sui monti calabresi. - Sabato 5. Al Nord: caldo in aumento. Al Centro: sole prevalente, caldo. Al Sud: sole e più caldo. - Domenica 6. Al Nord: soleggiato e caldo. Al Centro: sole prevalente, caldo. Al Sud: soleggiato. Tendenza: anticiclone africano fino a martedì 8 poi cambia tutto. (ANSA).