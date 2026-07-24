(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Un fine settimana con temporali sparsi sull'Itala e un crollo termico soprattutto al Centro-Nord. Sono queste in sintesi le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Oggi - afferma - alcuni temporali anche intensi scivoleranno lungo il versante adriatico fino alla Puglia per poi virare verso la Calabria. Sul resto della penisola godremo di condizioni meteo stabili e temperature gradevoli, anche di notte". Il weekend inizia con un sabato soleggiato e temperature nella norma. L'avvicinarsi di una perturbazione atlantica porterà qualche rovescio tra Valle d'Aosta e Piemonte. Domenica 26 luglio l'arrivo di alcuni temporali farà calare bruscamente le massime su buona parte del Centro-Nord. "A Milano - sottolinea Tedici - si scenderà fino a circa 27 gradi, segnando un valore di ben 4 gradi inferiore alla media climatica del trentennio 1996-2025". La tregua durerà poco: a partire da mercoledì della prossima settimana, iniziando dal Nord, l'Italia sarà investita dalla quarta ondata di calore. "I termometri - conclude - sono pronti a segnare di nuovo i 38-39°C in Pianura Padana, a Firenze, Roma e su buona parte del Sud". Nel dettaglio: - Venerdì 24. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato tranne sul Medio Adriatico. Al Sud: temporali sparsi localmente intensi. - Sabato 25. Al Nord: peggiora sulle Alpi dal pomeriggio/sera. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato e più caldo. - Domenica 26. Al Nord: perturbazione con temporali da ovest verso est. Al Centro: temporali localmente molto forti e con grandinate. Al Sud: soleggiato salvo rovesci in Campania. Tendenza: nuova settimana via via più calda con l'arrivo della Quarta Ondata di Caldo Africano. (ANSA).