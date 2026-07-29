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(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Webuild ha annunciato di aver promosso un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Trevi-Finanziaria Industriale. L'opa di Webuild, che arriva dopo l'offerta pubblica di scambio sulle azioni Trevi annunciata da Icop il 28 giugno 2026, riconoscerà un corrispettivo interamente in contanti di 4,50 euro per ciascuna azione di Trevi portata in adesione, corrispondente a una valorizzazione complessiva pari a circa 295 milioni, superiore a quella sottesa all'Offerta Icop. Il corrispettivo incorpora un premio del +29,8% rispetto al prezzo di Trevi rilevato alla chiusura del 26 giugno 2026. (ANSA).