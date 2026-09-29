(ANSA) - ROMA, 29 SET - Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile sono state premiate il 23 settembre nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, nell'ambito di un'iniziativa organizzata dalla casa editrice Edizioni Cento. Entrambe, come riportato da alcuni organi di stampa, sono state premiate per i libri che avevano scritto. Nobile è stata insignita del "Premio Internazionale della Cultura" per il suo libro "Vendere... cara la pelle". Wanna Marchi, invece ha ottenuto il riconoscimento grazie a "La verità è che io cucino così. Qui non si pesa niente: l'unica misura è l'amore". Sul tema e sull'opportunità di concedere loro la sala Protomoteca del Campidoglio interviene, scusandosi, il consigliere Dario Nanni (Gruppo Misto). "Mi assumo personalmente la responsabilità di aver richiesto, in qualità di consigliere comunale, la concessione della Protomoteca per il Premio organizzato dalla casa editrice Edizioni Cento. È una procedura spesso utilizzata nel tempo dai consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione - spiega-. Ovviamente non ero assolutamente a conoscenza della presenza di Wanna Marchi e Stefania Nobile tra le persone premiate. Se lo avessi saputo, chiaramente, non avrei mai sostenuto la richiesta di utilizzare la sala", ha spiegato. Interviene l'ex sindaca Virginia Raggi, oggi consigliera del Movimento 5 Stelle: "Forse il Campidoglio vuole ridefinire i confini della cultura - è il suo commento -. Che l'amministrazione non sapesse chi e cosa sarebbe stato celebrato nella sala delle Protomoteca, la più prestigiosa del Campidoglio, appare davvero surreale". "Suscita stupore e indignazione il riconoscimento assegnato a Wanna Marchi e Stefania Nobile nella prestigiosa Sala della Protomoteca del Campidoglio", afferma la senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Cultura del Senato, che chiede chiarezza. (ANSA).