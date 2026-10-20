(ANSA) - PECHINO, 20 OTT - Le parti coinvolte nella crisi ucraina devono impegnarsi nel dialogo e nella consultazione, perseguire la comprensione reciproca ed essere disposte a venirsi incontro per ricostruire la fiducia e lavorare per la pace. Lo ha affermato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, intervenendo ieri a Sofia, dove ha incontrato la ministra degli Esteri bulgara Velislava Petrova. "Il deficit di fiducia è uno dei problemi più gravi nel mondo di oggi, segnato da cambiamenti e turbolenze", ha dichiarato Wang, secondo il resoconto pubblicato dal ministero degli Esteri cinese. "Dalla crisi ucraina alle ostilità in Medio Oriente, la fiducia è essenziale per risolvere i conflitti e deve essere costruita attraverso la comunicazione". Wang ha quindi indicato il messaggio di Pechino a tutte le parti: mantenere la fiducia, dimostrare perseveranza, impegnarsi nel dialogo e nella consultazione, perseguire la comprensione reciproca e la disponibilità a venirsi incontro, ricostruire la fiducia e lavorare per la pace. Il capo della diplomazia cinese ha aggiunto che Pechino continuerà a contribuire, in quanto grande Paese responsabile, alla riduzione del deficit di fiducia e alla risoluzione delle crisi e dei conflitti. (ANSA).