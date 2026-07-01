(ANSA) - PECHINO, 01 LUG - Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha avuto una telefonata con il segretario di Stato americano Marco Rubio nella quale ha invitato gli Usa a gestire le questioni relative a Taiwan con maggiore prudenza. Lo riporta Xinhua. Il capo della diplomazia cinese ha aggiunto che il miglioramento delle relazioni tra i due Paesi "non è solo uno slogan" e ha sollecitato l'adozione di misure concrete. "Costruire un rapporto costruttivo di stabilità strategica non è solo uno slogan, richiede azioni concrete, un avvicinamento reciproco e sforzi costanti", ha detto Wang. (ANSA).