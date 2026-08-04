ANSA - WASHINGTON, AUG 4 - Wall Street apre con solidi guadagni e testa nuovi record in scia a solidi risultati trimestrali di società come Palantir e Caterpillar, mentre i prezzi del petrolio cedono oltre il 3% con l'ottimismo su un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran per riaprire lo Stretto di Hormuz che potrebbe maturare oggi o domani, secondo quanto detto dal segretario al Tesoro, Scott Bessent. Il Doq Jones sale dell'1,17%, a 53.799,73 punti, mentre il Nasdaq del 2,13%, a quota 25.913,90. Positivo anche l'S&P 500 a 7.631,24 punti (+0,40%), testando nuovi record. ANSA.