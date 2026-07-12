(ANSA) - ROMA, 12 LUG - L'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blume, rassicura sulla chiusura degli stabilimenti del gruppo in Germania, uno spettro che aveva immediatamente causato la reazione del potente sindacato dei lavoratori metalmeccanici tedeschi. In un'intervista sull'edizione domenicale di Bild, il ceo ha fatto notare che esistono "soluzioni più intelligenti" per ridurre i costi piuttosto che lo stop degli impianti, ricordando che lo scorso anno, VW è riuscita a ridurre i costi negli stabilimenti tedeschi di un quinto, mettendo a segno un "grande progresso". "I nostri prodotti sono molto popolari, semplicemente non ne ricaviamo abbastanza. Ecco perché dobbiamo continuare a tagliare i costi, in ogni ambito", ha spiegato. "Puntiamo ad aumentare i volumi di vendita per modello, ed è per questo che stiamo sistematicamente razionalizzando il nostro portafoglio prodotti", ha assicurato. (ANSA).