(ANSA) - BERLINO, 24 LUG - L'utile del Gruppo Volkswagen ha subito un nuovo crollo nel secondo trimestre. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, l'utile consolidato al netto delle imposte nei mesi da aprile a giugno è sceso del 32,9%, passando da 2,29 miliardi di euro a 1,54 miliardi di euro, secondo quanto comunicato dal più grande costruttore automobilistico europeo con sede a Wolfsburg. Nei primi sei mesi di quest'anno, VW ha realizzato un fatturato di 158,1 miliardi di euro. Si tratta di un dato simile a quello dello stesso periodo dell'anno precedente (158,4 miliardi di euro). L'utile operativo, tuttavia, è diminuito in modo significativo, attestandosi a 5,9 miliardi di euro, ovvero l'11,6% in meno rispetto al valore dell'anno precedente pari a 6,7 miliardi di euro. Il portafoglio ordini in Europa è aumentato di circa il 12% dalla fine del 2025. La domanda di auto elettriche sta registrando una crescita particolarmente forte. (ANSA).