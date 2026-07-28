(ANSA) - VENEZIA, 28 LUG - Due cittadini albanesi di 44 e 29 anni, residenti a Mirano e Jesolo (Venezia) sono stati arrestati stamani dai Carabinieri della Compagnia di Mestre (Venezia) per il tentato omicidio d un uomo, ferito da colpi d'arma il primo luglio scorso nel veneziano. Le ordinanze del Gip di Venezia sono state eseguite con l'ausilio Nucleo Investigativo dell'Arma di Venezia e di un'unità cinofila dei Carabinieri di Torreglia (Padova). Le ipotesi di reato sono tentato omicidio e detenzione abusiva di arma comune da sparo. Le indagini sono state avviate dopo che l'uomo fu aggredito nei pressi della propria abitazione e colpito tra la spalla e il collo con un'arma da fuoco. I Carabinieri hanno scoperto nelle abitazioni nelle auto dei due alcune munizioni dello stesso calibro del colpo sparato, e materiale riconducibile allo spaccio di stupefacenti. L'aggressione sarebbe maturata proprio per questioni legate a una rete di spaccio di droga a Mirano e nei comuni vicini da cui la vittima di sarebbe voluta allontanare, per iniziare un percorso di legalità. A carico dei due sono state raccolte anche minacce risalenti al febbraio scorso, che non avevano sortito effetto: Il primo luglio scorso la vittima, anche se ferita, era riuscita a fuggire e nascondersi nella vegetazione intorno all'abitazione. (ANSA).