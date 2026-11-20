(ANSA) - LIPARI, 20 NOV - Il vulcano Stromboli entra a far parte dei cento siti geologici di maggiore rilevanza scientifica al mondo. Il riconoscimento arriva con il terzo elenco degli Iugs (Geological Heritage Sites), promosso dall'Unione internazionale delle scienze geologiche per valorizzare i luoghi fondamentali per la conoscenza della storia della terra e presentato a Monchique, in Portogallo, durante un incontro internazionale con 156 esperti provenienti da 49 Paesi. Il vulcano eoliano entra tra i cento siti geologici più importanti a livello scientifico internazionale grazie al suo straordinario contributo allo studio dei fenomeni vulcanici, in quanto viene considerato un laboratorio naturale di riferimento per lo studio dell'attività vulcanica esplosiva che consente agli studiosi di analizzare i meccanismi delle eruzioni, la risalita del magma e il comportamento dei gas nel condotto vulcanico. Gli altri siti italiani selezionati sono la Vena del Gesso Romagnola, Montalbano Jonico, il giacimento fossilifero di Bolca, il Monte Cervino e la faglia dello Zuccale, all'Isola d'Elba. (ANSA).