(ANSA) - MADRID, 02 AGO - "Militarizzare la frontiera tra Ceuta e il Marocco", dopo "l'invasione" migratoria dei giorni scorsi e "decretare la chiusura permanente del valico frontaliero fino a che Rabat non dia garanzie che non accada mai più". Lo ha detto il presidente di Vox, Santiago Abascal, in dichiarazioni ai media dopo una visita nella città autonoma, colpita dalla maggiore crisi migratoria finora registrata. "Siamo davanti a un attacco brutale alla nostra sovranità, a un atto di guerra", ha incalzato il leader dell'ultradestra spagnola, per il quale sono urgenti "misure drastiche". Secondo Abascal occorre "in primo luogo che il Marocco accetti i rimpatri di tutti i connazionali che sono illegalmente sul nostro suolo, a Ceuta, a Melilla, alle Canarie e nel resto della Spagna". Inoltre "deve dire chiaramente se accetta i ritorni dei connazionali o se eventualmente sta espellendo la sua popolazione in Spagna per altri interessi", ha proseguito. (ANSA).