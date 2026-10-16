(ANSA) - BRUXELLES, 16 OTT - "Sulla migrazione abbiamo compiuto progressi straordinari ed è importante riconoscerlo. E questo è stato anche il tono di fondo dell'intero dibattito, da tutti i leader. Le decisioni relative alla regolarizzazione dei migranti in situazione irregolare rientrano nella competenza nazionale, ma, come altre decisioni nazionali, possono avere ripercussioni transfrontaliere: per questo motivo, nell'era di Schengen, il coordinamento e la stretta cooperazione rivestono grande importanza". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al termine del vertice Ue. (ANSA).