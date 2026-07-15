(ANSA) - BRUXELLES, 15 LUG - "Ogni giorno l'Ucraina rende l'Europa più forte. L'Ucraina è passata - sotto molti aspetti - dall'essere un acquirente a diventare un fornitore netto di sicurezza per l'Europa. E ciò comporta anche un nuovo modo di collaborare. Ed è per questo che sono lieto di lanciare, insieme a te, Volodymyr, un nuovo partenariato industriale nel settore della difesa tra l'Ue e l'Ucraina. Quello che stiamo firmando oggi è il nostro "Drone Deal". Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nell'intervento a Kiev al fianco di Volodymyr Zelensky. (ANSA).