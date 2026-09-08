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(ANSA) - BRUXELLES, 08 SET - "Insieme al Segretario Generale della Nato Mark Rutte, accolgo con favore l'accordo raggiunto dagli Stati membri sulla deroga concessa all'Ucraina per l'acquisto di prodotti essenziali per i sistemi di difesa aerea Patriot. La prossima erogazione di 3,2 miliardi di euro consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia". Lo scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen annunciando l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev. (ANSA).