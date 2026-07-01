(ANSA) - BRUXELLES, 01 LUG - "Da oggi, gli oneri doganali si applicano ai pacchi di e-commerce del valore fino a 150 euro in ingresso nell'Ue. 30 milioni di europei lavorano nel settore della vendita al dettaglio; si tratta del nostro più grande datore di lavoro nel settore privato. E l'aumento delle importazioni online a basso valore ha messo i nostri rivenditori in una posizione di svantaggio sleale". Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sui social. "Troppi di questi prodotti non rispettano inoltre gli standard di sicurezza dell'Ue, mettendo a rischio i consumatori. Il cambiamento di oggi è volto a ristabilire l'equità per le imprese europee e a proteggere meglio i nostri consumatori", ha aggiunto. (ANSA).