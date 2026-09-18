(ANSA) - GELA, 18 SET - Donano abiti da sposa a donne che non possono permetterseli, perché in difficoltà economica. E' l'iniziativa delle volontarie dell'associazione La Formica operosa di Gela che, in quindici anni, hanno donato 450 abiti da sposa. "Le spose che non possono acquistare l'abito per il loro matrimonio - dice la presidente dell'associazione Concetta Di Vita - vengono da noi, scelgono l'abito che più gli piace e noi lo riadattiamo e glielo consegniamo". Le future spose non sono solo gelesi ma arrivano anche dai centri vicini: Niscemi, Mazzarino e Riesi. "Sono soprattutto stranieri - spiega Di Vita - ma sono di meno rispetto al passato". L'associazione non si occupa solo di fornire gli abiti per la cerimonia nuziale. "Noi - aggiungono Concetta Di Vita e la sarta dell'associazione Ausilia Nastasi - facciamo pure accoglienza e ascoltiamo chi viene a trovarci per avere un abito. La reazione principale quando trovano l'abito? Si commuovono e piangono". (ANSA).