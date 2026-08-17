(ANSA) - LONDRA, 17 AGO - Il gruppo britannico Virgin del magnate Richard Branson è più vicino al lancio della sfida a Eurostar con l'obiettivo di rompere il monopolio che la società detiene dal 1994 sulla tratta ferroviaria tra il Regno Unito e il continente europeo. Il regolatore ferroviario britannico (Orr) ha concesso a Virgin l'accesso, dal 2030, alla linea ad alta velocità che collega Londra al tunnel sotto la Manica. Un passo fondamentale per permettere a Virgin Trains di creare fino a 20 collegamenti giornalieri tra Londra e Parigi, Bruxelles o Amsterdam. Il gruppo aveva già ottenuto, nell'ottobre 2025, l'accesso al deposito londinese di Temple Mills, in precedenza riservato a Eurostar e indispensabile per collegamenti verso il continente, ma deve ancora superare diverse tappe per lanciare il suo servizio, come ottenere le autorizzazioni di sicurezza britanniche e dell'Ue. Anche l'italiana Trenitalia punta a servizi concorrenti con l'obiettivo di collegare dal 2029 Parigi a Londra, con un progetto che si basa su un accordo finanziario col fondo Usa Certares. (ANSA).