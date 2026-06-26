(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Si sta indagando anche su presunti abusi commessi in altri istituti, dove il docente ha lavorato, nell'inchiesta milanese che, il 4 giugno scorso, ha portato agli arresti domiciliari il professore di italiano 48enne della scuola militare Teulié, accusato nell'ordinanza di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti su almeno sette allievi a partire dall'ottobre 2024 in avanti. Vittime che, poi, sono salite a nove, come emerso da una richiesta di incidente probatorio per ascoltarle. Da quanto si è saputo, nelle indagini dei carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura, diretta da Marcello Viola, e coordinate dalle pm Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, sarebbero arrivate in questi giorni anche delle denunce di famiglie di ragazzi che hanno frequentato istituti scolastici, come licei, dove il docente aveva lavorato in passato. Inquirenti e investigatori, dunque, anche attraverso testimonianze, stanno approfondendo pure questo capitolo. Intanto, la Procura ha già chiesto al gip Elio Sparacino di disporre un incidente probatorio per cristallizzare le dichiarazioni di nove giovani della scuola militare, in vista dell'eventuale processo, per non dovere ascoltarli di nuovo nel dibattimento. Per le accuse, il docente avrebbe messo in atto con i suoi allievi uno schema che prevedeva buoni voti e un aiuto nel superare l'esame di maturità di quest'anno (lui era nella commissione) in cambio della disponibilità a subire abusi sessuali, a inviare foto erotiche anche a fronte di piccole somme di denaro, a raccontare confidenze intime. Il tutto in un quadro di "sopraffazione, vessazione, umiliazione", pressioni psicologiche e "richiami mortificanti". E' aperta anche una tranche di indagine sulla presunta "ritardata denuncia" dall'interno dell'istituto sugli abusi, che vede, al momento, indagati il comandante della stazione dei carabinieri presente nella scuola militare e il preside. (ANSA).