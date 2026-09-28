(ANSA) - ROMA, 28 SET - In Italia il 15,3% delle donne tra i 16 e i 75 anni (pari a circa 3 milioni) e l'11,4% delle straniere (oltre 244mila) dichiara di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, soprattutto da persone conosciute o in ambito familiare. Un dato che è emerso nel corso dell'incontro "GiULiA 15 anni dopo - Diritti sotto attacco" organizzato in Senato in occasione del quindicesimo anniversario dell'associazione delle giornaliste. "È un dato che dovrebbe interrogarci profondamente: il 15% delle donne italiane ha subito violenza fisico-sessuale prima dei 16 anni, e oltre il 58% di loro, da bambina, non ne ha parlato con nessuno", ha sottolineato la statistica Linda Laura Sabbadini. "Non stiamo parlando di un fenomeno marginale, ma di un abuso strisciante che attraversa le relazioni e l'intera comunità". Secondo la studiosa, occorre agire in ottica preventiva e culturale: "Possiamo preoccuparci della violenza sessuale quando è già avvenuta, oppure possiamo preoccuparci di ciò che viene prima, ovvero gli stereotipi di genere. Al ragazzo si insegna che essere uomo significa dominare e che tutto si può giustificare. Servono risposte sistemiche con una grande politica nazionale fin dalla scuola dell'infanzia e primaria, introducendo l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole per insegnare il rispetto del corpo, dei confini e delle differenze". (ANSA).