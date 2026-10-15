(ANSA) - TORINO, 15 OTT - Un giovane di 23 anni è stato sottoposto a fermo dai carabinieri per violenza sessuale e rapina aggravata ai danni di una ragazza di 18 anni, aggredita nella notte tra sabato e domenica nel quartiere Aurora, a Torino. Il giovane è stato rintracciato grazie alla geolocalizzazione del cellulare sottratto alla vittima. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due si erano conosciuti quella stessa sera e la ragazza aveva manifestato il proprio dissenso, dopo che solo inizialmente acconsentito alle avance del giovane. A quel punto il 23enne l'avrebbe aggredita, stringendole il collo con le mani fino a farle perdere conoscenza per alcuni minuti. Si sarebbe quindi impossessato del cellulare e della carta d'identità della ragazza, prima di fuggire. Sul posto era intervenuta in un primo momento una volante del commissariato Dora Vanchiglia della polizia, che aveva raccolto i primi elementi utili alle indagini. Nel pomeriggio di domenica, grazie alla localizzazione del telefono, una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri ha rintracciato il 23enne seduto su una panchina in via Pallanza, nel quartiere Vanchiglia. Durante la perquisizione i militari hanno trovato nella tasca del giubbotto gli oggetti sottratti alla giovane. Il 23enne è stato portato nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, in attesa della convalida del fermo. (ANSA).