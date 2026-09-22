(ANSA) - ROMA, 22 SET - La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento per violenza sessuale nei confronti del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di aver violentato una donna nel suo ufficio. Lo rende noto l'avvocato Teresa Manente, responsabile dell'Ufficio legale di Differenza Donna e difensora della persona offesa, sottolineando che "la richiesta di archiviazione è fondata esclusivamente su una questione relativa alla procedibilità del reato" e che "non smentisce, nel merito, il racconto" della donna. (ANSA).