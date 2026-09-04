(ANSA) - NAPOLI, 04 SET - Indagini sono in corso, da parte della Polizia di stato, per identificare il giovane che, lo scorso, 26 agosto, nelle acque di Marechiaro, a Napoli, secondo quanto riporta una denuncia presentata in Questura, avrebbe abusato sessualmente di una 34enne di origini colombiane residente in Germania con la scusa di darle una mano perché in difficoltà. La donna, che era a Napoli in vacanza con un'amica, anche lei straniera, si è recata in Questura il giorno delle violenze con un amico napoletano. La 34enne, difesa dall'avvocato Arcangelo Caiazzo, ha raccontato di essere stata avvicinata da tre giovani napoletani che l'hanno vista in difficoltà e che uno di questi, approfittando del suo stato di necessità, ha abusato di lei mentre stava risalendo sulla banchina. L'amica con la quale quel giorno si è recata al mare era al bar e la 34enne ha deciso di chiedere aiuto a un amico che l'ha soccorsa accompagnandola al pronto soccorso e anche dalle forze dell'ordine. Al momento, secondo quanto si è appreso, sarebbero state acquisiste le immagini di un sistema di videosorveglianza che però non consentirebbero una completa identificazione del presunto protagonista delle violenze e dei suoi amici. Gli accertamenti però sono ancora in corso. "La 34enne - spiega l'avvocato Caiazzo - è tornata nel suo Paese dove ha intrapreso un percorso con gli psicologi di un'associazione i quali le hanno detto che dopo avere subito un abuso sessuale è naturale avere paura degli uomini e del buio". (ANSA).