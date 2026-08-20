(ANSA) - MILANO, 20 AGO - Si era persa per Milano e aveva il cellulare scarico, così una turista colombiana di 21 anni ha accettato l'offerta di un uomo di aiutarla a trovare l'ostello che aveva prenotato. Lui invece l'ha portata in un appartamento nel quartiere Calvairate dove ha abusato di lei. Con questa accusa i carabinieri di Milano hanno quindi eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 25enne di origine peruviana per violenza sessuale. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Milano su richiesta della Procura. Secondo la ricostruzione dei militari, i fatti si sono svolti durante la notte del 9 agosto, quando la ragazza, in vacanza in Italia, ha accettato l'offerta di un passaggio. Il venticinquenne invece l'ha portata nell'appartamento, l'ha aggredita fisicamente e minacciata per poi compiere gli abusi. Approfittando però di un attimo di distrazione dell'aggressore, la ragazza è riuscita a fuggire in strada, ha raggiunto il capolinea di un tram, chiedendo aiuto all'autista. Questo ha immediatamente chiamato i carabinieri, che hanno individuato l'appartamento e identificato l'uomo che è stato arrestato. (ANSA).