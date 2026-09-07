(ANSA) - BOLOGNA, 07 SET - E' accusato di aver commesso abusi sessuali su una collega di lavoro, assunta da poco nella stessa cooperativa. L'uomo, un 57enne, è stato arrestato dai carabinieri di Castel San Pietro Terme (Bologna), che hanno eseguito un'ordinanza del gip che dispone gli arresti domiciliari. Il provvedimento nei confronti dell'uomo, con precedenti di polizia, è stato chiesto dalla Procura di Bologna, che ha coordinato le indagini. I fatti risalgono ad agosto: gli accertamenti sono stati avviati durante un intervento di soccorso da parte dei militari ad una donna: l'uomo l'avrebbe anche minacciata di farla licenziare, se avesse raccontato a qualcuno dell'abuso. Raggiunta dai militari, la donna ha riferito di essere stata violentata da un collega durante un turno di lavoro che stavano facendo assieme. E' stato attivato il 'codice rosso', come previsto per le vittime di violenza domestica e di genere e la la vittima è stata accompagnata al Pronto soccorso con un percorso sanitario di accesso protetto e riservato. Le indagini svolte hanno portato all'identificazione del presunto responsabile che è stato informato della situazione, arrestato e sottoposto alla misura cautelare. (ANSA).