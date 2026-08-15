(ANSA) - MATERA, 15 AGO - Accusato di aver violentato una 17enne, la notte scorsa, nei pressi del lungomare di Metaponto di Bernalda (Matera), un giovane di 18 anni, di origini tunisine, regolarmente residente in Italia, è stato arrestato dai Carabinieri. Le indagini - per violenza sessuale aggravata, perché commessa nei confronti di una minorenne - sono coordinate dalla Procura della Repubblica della Città dei Sassi. I militari dell'Arma sono intervenuti poco dopo la mezzanotte in seguito a una segnalazione al 112. La minorenne "in evidente stato di shock, ha raccontato - è scritto in un comunicato diffuso dai Carabinieri - di essere stata costretta, poco prima, a subire un atto sessuale, su una panchina isolata, nascosta dalla vegetazione, da parte di un suo conoscente, con il quale aveva trascorso la serata in spiaggia insieme ad altri amici". La giovane è stata trasportata dal personale del 118 all'ospedale Giovanni Paolo II di Policoro (Matera). Il 18enne è stato rintracciato poche ore dopo, arrestato e trasferito in carcere. Secondo quanto reso noto dall'Arma sono state "repertati tracce ed elementi utili riconducibili all'evento". Sequestrati gli indumenti e il telefono cellulare del giovane. (ANSA).