(ANSA) - MILANO, 18 LUG - Ha colpito anche il concerto del musicista portoricano Bad Bunny la violenta grandinata che in serata si è abbattuta su Milano. I vigili del fuoco hanno evacuato le migliaia di persone accorse per il secondo concerto dell'artista all'ippodromo San Siro. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa dai chicchi di grandine di grandi dimensioni, e soccorsi dal personale del 118. Il concerto è stato sospeso. L'arena è rimasta presidiata dagli organizzatori e dalle forze dell'ordine. Quella di stasera all'Ippodromo Snai La Maura di Milano era la seconda e ultima data milanese del 'Debí tirar más fotos World Tour', unica tappa italiana del tour della star portoricana, dopo il tutto esaurito del primo concerto seguito ieri sera da 80mila persone. In un primo annuncio diffuso dagli altoparlanti, gli organizzatori hanno invitato il pubblico a restare al proprio posto, nella speranza che la perturbazione si allontanasse, ma con il peggioramento delle condizioni meteo è arrivato l'ordine di evacuare l'area e raggiungere le uscite di sicurezza. Chiusa in anticipo anche la fermata della metropolitana Uruguay, per agevolare la gestione dell'emergenza e dei flussi di persone. (ANSA).