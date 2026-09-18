(ANSA) - ROMA, 18 SET - "Il sistema di libertà e garanzie preordinato dai Padri costituenti, proprio per proteggere i valori di libertà e prevenire possibili rigurgiti autoritari, si fonda sulla nettissima e qualitativa diversità tra l'espressione di idee, anche poco o per nulla condivisibili, e la realizzazione di minacce violente contro l'ordinamento democratico. A quell'insegnamento dei padri costituenti tutti i governi della Repubblica si sono sempre attenuti e certamente non saremo noi a venirvi meno". Cosi il sottosegretario all'Interno, Wanda Ferro, rispondendo a un'interrogazione parlamentare in cui si chiede se sulla scorta delle recenti notizie stampa relative all'europarlamentare Roberto Vannacci e al partito da lui fondato, il governo intenda avviare le iniziative di competenza per lo scioglimento di gruppi resisi responsabili di condotte integranti l'apologia del fascismo. (ANSA).