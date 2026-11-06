(ANSA) - RIMINI, 06 NOV - Dopo l'indagine della Procura di Rimini sui presunti arresti illegittimi eseguiti dal nucleo Falchi della polizia locale riminese, si è dimesso il comandante Andrea Rossi. Il dirigente ha formalmente reso noto la decisione con decorrenza 9 novembre. Lo ha comunicato l'amministrazione comunale di Rimini in una nota. "La decisione - si legge - è motivata dal voler garantire in questa delicata fase la massima serenità possibile al lavoro del Comune di Rimini, degli appartenenti al Corpo della Polizia locale e degli inquirenti, a seguito dei fatti che nelle ultime settimane hanno interessato alcuni operatori del Corpo, generando anche echi mediatici". L'inchiesta sui Falchi è stata anche oggetto di un acceso dibattito in consiglio comunale, con le possibili responsabilità del sindaco e dello stesso Rossi e sulla loro consapevolezza sulle condotte degli agenti, sospesi dal servizio con ordinanza del Gip. "L'amministrazione comunale di Rimini ringrazia Andrea Rossi - continua la nota del Comune - per il prezioso, generoso e costante impegno prestato a servizio della città e della comunità locale. L'amministrazione comunale di Rimini confida che in tempi rapidi le indagini facciano piena luce sui fatti contestati, anche a tutela della onorabilità del Corpo della Polizia locale e del Comune di Rimini. A ricoprire il ruolo di dirigente ad interim del settore Polizia locale di Rimini sarà chiamato, a partire dal 9 novembre 2026, il dottor Fabio Mazzotti". (ANSA).