(ANSA) - ROMA, 25 SET - I vigili del fuoco hanno il loro nuovo capo: è l'ingegnere romano Marco Ghimenti, 64 anni, che lascia l'incarico attuale ricoperto dal 2021 di Direttore centrale per l'Emergenza, del Soccorso tecnico e dell'Antincendio Boschivo. È stato nominato nella seduta di ieri del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, e succede all'ingegnere Eros Mannino, in pensione dallo scorso primo settembre. "Con lui, che in questi anni ha ricoperto l'incarico di Direttore centrale dell'Emergenza, ho avuto modo di lavorare e apprezzarne dedizione e professionalità" ha dichiarato il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco. Con l'insediamento di oggi, salutato in collegamento video dalla sala crisi del Centro operativo nazionale con le Direzioni e i Comandi dei vigili del fuoco di tutta Italia, l'ingegnere Marco Ghimenti assume la guida del Corpo nazionale. "La lealtà nei rapporti, l'attenzione alla persona, l'impegno e la partecipazione totale sono valori fondamentali in qualsiasi ambito, dall'ufficio che gestiamo, al comando, alla squadra che opera sul campo" ha detto il neo Capo del Corpo, invitando tutti durante il collegamento a far proprio questo stile. "Perché solo così - ha concluso - possiamo dare un senso concreto al nostro essere squadra e famiglia, la famiglia del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco al servizio della collettività." (ANSA).