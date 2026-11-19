(ANSA) - REGGIO EMILIA, 19 NOV - La Procura generale di Bologna ha chiesto la conferma dell'ergastolo per Giampiero Gualandi, l'ex comandante della Polizia locale di Anzola dell'Emilia condannato in primo grado per l'omicidio volontario aggravato di Sofia Stefani, l'ex collega 33enne con cui aveva una relazione extraconiugale, uccisa il 16 maggio 2024 da un colpo di pistola nell'ufficio dell'imputato. La richiesta è stata formulata dall'avvocato generale Ciro Cascone davanti alla Corte d'Assise d'Appello presieduta da Domenico Stigliano. "Gualandi temeva una persona che custodiva ogni suo segreto e poteva far crollare il suo microcosmo", ha sostenuto Cascone nella requisitoria. Sofia "era testimone vivente di mesi di bugie e ucciderla significava toglierle la voce". Secondo l'accusa, l'imputato "non accettava di perdere il controllo su Sofia, che era diventata incontrollabile: è una dinamica tipica dei delitti di genere". Il sostituto procuratore generale Massimiliano Rossi ha definito "assolutamente peregrina" la ricostruzione di Gualandi, che ha sempre sostenuto la tesi dello sparo accidentale. Per Cascone, invece, l'ex comandante "ha scelto di aspettarla armato, poi ha costruito maldestramente la sua storia". L'ufficio sarebbe stato il luogo in cui poteva simulare un incidente, essendo l'unico testimone. Presenti in aula anche i genitori della vittima, Bruno Stefani e Angela Querzè. L'udienza prosegue con le arringhe delle parti civili. (ANSA).