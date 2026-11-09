(ANSA) - BOLOGNA, 09 NOV - È iniziato davanti alla Corte d'assise d'appello di Bologna il processo di secondo grado a Giampiero Gualandi, l'ex comandante 65enne della polizia locale di Anzola dell'Emilia condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio volontario, aggravato dal legame affettivo con la vittima, di Sofia Stefani, la 33enne ex collega con cui aveva una relazione extraconiugale. La donna fu uccisa il 16 maggio 2024 da un colpo di pistola nell'ufficio di Gualandi, all'interno del comando della polizia locale di Anzola. L'imputato, presente in aula e assistito dagli avvocati Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli, ha sempre sostenuto che lo sparo fosse stato accidentale, mentre l'accusa ha ricostruito l'episodio come un omicidio volontario. All'udienza sono presenti anche i genitori della vittima, Bruno Stefani e Angela Querzè, e il sindaco di Anzola dell'Emilia, Paolo Iovino, in rappresentanza del Comune costituito parte civile. La procura generale è rappresentata dall'avvocato generale Ciro Cascone e dal sostituto procuratore generale Massimiliano Rossi. (ANSA).