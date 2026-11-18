(ANSA) - SALERNO, 18 NOV - Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio di Walter Avallone, il vigilantes 55enne ucciso lo scorso 13 ottobre in località Trentova, ad Agropoli (Salerno). La Procura di Vallo della Lucania ha iscritto sul registro degli indagati due persone, un giornalista ed un'insegnante dei quali non sono stati forniti i nomi. Due "insospettabili", indagati per omicidio volontario. La notizia, anticipata dal quotidiano "La Città", trova conferma negli ambienti investigativi. Nei giorni scorsi i carabinieri del Ris hanno eseguito un decreto di perquisizione ma nei prossimi giorni sono previsti ulteriori accertamenti tecnici sulle tracce rinvenute all'interno della vettura del 55enne. (ANSA).