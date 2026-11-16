(ANSA) - TORINO, 16 NOV - È stata presentata una denuncia alla questura di Torino per quanto accaduto questa mattina all'istituto superiore Santorre di Santarosa, in corso Peschiera, dove la vicepreside e due collaboratori scolastici sono rimasti contusi durante l'occupazione della scuola. È quanto si apprende da fonti informate. I tre sono ricorsi alle cure del pronto soccorso. I fatti sono avvenuti poco prima delle 8, quando alcuni studenti hanno varcato l'ingresso dell'istituto, mentre i cancelli erano aperti, per occupare il complesso scolastico. Nei momenti concitati che ne sono seguiti, durante un tentativo di strappare le chiavi del cancello dalle mani della vicepreside, ci sono state delle spinte. Al momento l'istituto risulta ancora occupato. (ANSA).