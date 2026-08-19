(ANSA) - ROMA, 19 AGO - "Questa mattina sono stata perquisita e in seguito sono stata informata del sospetto e mi è stata consegnata una richiesta di provvedimento cautelare. Smentirò immediatamente la menzogna che si sta già diffondendo online: nessuno mi ha fermato. Insieme ai miei avvocati, mi sto preparando con calma per l'udienza in tribunale". Così la vice capo dell'ufficio presidenziale di Zelensky Iryna Mudra smentisce, attraverso i suoi legali, l'arresto. Lo riporta Ukrainska Pravda. "Non metto in discussione il diritto degli inquirenti di svolgere il loro lavoro. La responsabilità si applica a tutti, me compresa", ha affermato. (ANSA).