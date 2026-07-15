(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Il dialogo tra fotografia, ricerca scientifica e industria per raccontare il ruolo strategico delle materie prime critiche per la competitività del sistema produttivo, la transizione energetica e digitale e lo sviluppo delle tecnologie del futuro. Il 16 luglio alle ore 18 a Roma, a Palazzo Piacentini, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) e Deloitte, presenterà il percorso espositivo che comprende una selezione della mostra fotografica 'Critical Materials', affiancata da un'esposizione di minerali critici e di alcuni prodotti rappresentativi delle rispettive filiere industriali. Interverranno il ministro Adolfo Urso, la presidente dell'Ispra Maria Alessandra Gallone, il Ceo di Deloitte Central Mediterranean Fabio Pompei, e l'artista Davide Monteleone. (ANSA).