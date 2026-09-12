(ANSA) - ROMA, 12 SET - La Via Maestra torna in piazza. La Cgil e oltre cento associazioni, insieme a diverse realtà della società civile che stanno aderendo all'alleanza, chiamano alla partecipazione e lanciano "una grande manifestazione nazionale" per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di "un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta costituzionale". Al centro, dunque, la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco "realmente" progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze. Una manifestazione, aggiunge l'alleanza, "per dire no all'autonomia differenziata e alla controriforma elettorale". (ANSA).