(ANSA) - ROMA, 14 OTT - L'Aula della Camera ha approvato in prima lettura con 153 sì, 105 no e 4 astenuti il disegno di legge sul riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari. Obiettivo è la valorizzazione del caregiver familiare mediante il riconoscimento del suo ruolo e del valore economico della sua attività, con la previsione di sostegni e un coinvolgimento nei processi di valutazione, pianificazione e monitoraggio degli interventi. "Oggi insieme diamo un segnale forte e concreto per la vita di tante persone che amano, che curano e che non vogliono essere sostituite, ma accompagnate dalle istituzioni in questo percorso di amore e di cura". Lo afferma sui social la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli. "Questa legge, a tutele differenziate, parte dal garantire un sostegno concreto anche dal punto di vista economico a chi ha un carico di cura 24 ore su 24, e le tutele sono differenziate proprio per questo, per riconoscere tutti i caregiver familiari - spiega - secondo la definizione del famoso comma 255, ma garantendo sostegni e misure ad intensità differente se differente è l'impegno anche nel carico di cura". Locatelli ha ringraziato "la Commissione 12ª, il presidente Cappellacci, i relatori del provvedimento Ciocchetti e Panizzut, i gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione per il contributo dato nel corso del provvedimento. Ringrazio gli uffici della Commissione, i gruppi parlamentari e del Ministero per il prezioso supporto". "Ringrazio tutte le associazioni che in questi anni - ha aggiunto - hanno combattuto perché questa legge si potesse concretizzare e tutte le famiglie che ogni giorno superano sfide e difficoltà. Questo è un punto fermo per la dignità della vita e del compito di cura di ogni familiare. Da qui non si tornerà più indietro, ma si potrà solo andare avanti". (ANSA).